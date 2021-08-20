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Парламент разрешил семьям в Китае заводить троих детей

Полина Долганова

Общество
Парламент разрешил семьям в Китае заводить троих детей
Фото: pixabay.com

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей на законодательном уровне разрешил семьям в Китае заводить троих детей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующие поправки были внесены в Закон о населении и планировании рождаемости.

Новый законодательный акт свидетельствует о том, что Китай начнет пропагандировать среди местного молодого населения заключение брака и рождение детей.

Также в стране будут снижены расходы родителей на рождение и воспитание чад.

Кроме того, в Китае будут вознаграждать местные власти и работодателей, которые предоставят сотрудникам с маленькими детьми дополнительный отпуск.

С 1979 по 2015 год китайским семьям разрешалось иметь только одного ребенка.

С 2015 года власти Китая разрешили семьям иметь двоих детей, а в мае 2021 года решением Политбюро ЦК Коммунистической партииограничения неофициально спали и для тех, кто планирует заводить троих детей, однако в законе соответствующие изменения зафиксировали только в августе, передает телеканал «РЕН ТВ».

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