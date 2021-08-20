Москвич рассказал о сложностях работы «друг на час»

Фото: freepik.com

На сайтах объявлений периодически появляются предложения об оказании необычных услуг. Так, например, некоторые пользователи предлагают услуги «друга на час». Эти люди могут составить нуждающемуся человеку компанию или просто стать хорошим собеседником. Александр из Москвы рассказал о трудностях своей работы.

Александр пояснил, что по образованию экономист, однако он всегда был увлечен психологией. Именно поэтому его крайне обрадовала новость о том, что в Москве можно попробовать себя в качестве товарища для других людей. О профессии «друг на час» Александр узнал от своей подруги, которая неоднократно пользовалась такой услугой. Именно она уговорила мужчину попробовать себя в этой роли.

Александр отмечает, что данный вид деятельности для него является подработкой, однако такая работа ему искренне нравится. По его словам, в этой профессии очень важны коммуникабельность и способность поддержать любую беседу.

Нередко приходится помогать людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Для этого у такого работника должны быть крепкие нервы, потому что не каждый может взять на себя такую ответственность, отмечает москвич.

— Недавно я работал с женщиной, которая была на грани самоубийства из-за проблем в семье. <...> Мне удалось помочь ей принять ситуацию и немного успокоиться. Я очень горжусь случившимся и, если честно, до сих пор не до конца в это верю — это было сложно, — рассказал Александр.

Он добавил, что некоторые его клиенты забывали о том, что для него это является только работой, и хотели поддерживать связь круглые сутки. В таких случаях Александр никогда не отказывался от клиентов. Справиться с раздражением Александру помогала мысль о том, что он может быть единственным другом, который находится рядом с человеком в сложной ситуации, передает РИАМО.