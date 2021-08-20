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Илон Маск заявил о создании прототипа антропоморфного робота Tesla

Полина Долганова

Общество
Илон Маск заявил о создании прототипа антропоморфного робота Tesla
Фото:jurvetson / CC BY 2.0

Глава компании Tesla Илон Маск заявил о том, что в 2022 году он планирует представить прототип антропоморфного робота под названием Tesla Boy. Слова Маска приводятся на сайте компании.

Бизнесмен отметил, что его новое изобретение будет высотой в человеческий рост. Вес Tesla Boy составит около 56 килограммов.

Робот будет работать за счет искусственного интеллекта и набора датчиков, которыми также оснащены автомобили Tesla.

— Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах, — заявил предприниматель.

Робот будет сделан из легких материалов, вместо лица его оснастят специальным монитором с полезной информацией. Будущий технологичный помощник сможет перемещаться со скоростью 8 километров в час и поднимать до 20 килограммов веса.

Илон Маск иронично подытожил, что Tesla Boy будет дружелюбным и поможет выполнять людям сложные и скучные задачи.

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