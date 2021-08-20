Названы три закона, которые не соблюдают жильцы многоквартирных домов

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На сегодняшний день в жилом многоквартирном секторе не работают три закона: о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время, о запрете курения в общественных местах и о местах для выгула собак. Это связано с нехваткой сотрудников жилищных инспекций, которые бы могли выявлять нарушителей правил и привлекать их к ответственности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

— Законодательство есть, но никто его не исполняет, потому что для этого нет людских ресурсов, организационных, финансовых и прочее. Приведу пример: у нас есть уже длительное время законодательство о запрете курения в общественных местах, жилых домах, о выгуле собак и о шуме. И вот эти три состава административных практически не работают вообще, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, дело в том, что нет органа, который мог бы оперативно выявлять нарушения и привлекать за них к ответственности. Полиция не обладает для этих целей необходимым количеством сотрудников, которых можно было бы направить «на поиск собачьих экскрементов или поиск курящих соседей», отметил эксперт.

— Ни один административный состав не работает. Полиция на эти вызовы не выезжает, жилищная инспекция не имеет людей, а управляющим компаниям таких полномочий не дали, — заключил Крохин.