Сергей Собянин рассказал о планах комплексного благоустройства в каждом районе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нынешних задачах программы благоустройства всех районов столицы.

По его словам, несколько лет назад столичные власти пришли к выводу, что проводить локальные работы по благоустройству в Москве не имеет смысла. Появилась необходимость благоустраивать все районы столицы комплексно.

Глава города уточнил, что городские власти видят своей целью сделать так, чтобы каждое поколение в Москве могло найти себе занятие по душе. Для этого недостаточно просто установить во дворе скамейку или качели.

— Везде должны быть яркие городки для детей, скейт-площадки и воркаут-комплексы для молодежи, сквер и дорожки для старшего поколения, — написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 20 августа.

В качестве примера он привел Обручевский район, где за последние годы были приведены в порядок множество междворовых территорий. Теперь в районе появились современные пешеходные зоны с игровыми и спортивными площадками. Также удобная зона отдыха появилась в Зюзине на месте снесенных старых пятиэтажных домов. В Отрадном на месте пустыря возвели целый сквер с детскими площадками и памп-треком для роллеров и скейтеров.

Глава Москвы отметил, что горожанам должно быть приятно выйти вечером во двор своего дома. Для этого все районы города должны быть ухоженными, удобными и благоустроенными.