Эпидемиолог оценил опасность самого смертоносного штамма туберкулеза

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Паниковать из-за выявления самого смертоносного штамма возбудителя туберкулеза не стоит. Если штамм не имеет в клинической картине новых симптомов, не проявлявшихся ранее, то его открытие ни на что не повлияет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Штамм Beijing 14717-15 характеризуется высокой степенью летальности. Однако он практически не распространен за пределами Республики Бурятия. Изучив бурятский вариант штамма, ученые пришли к выводу, что он приводит к гибели большого числа подопытных животных. В их организме после заражения развивались серьезные патологии легких, бактериальная нагрузка становилась все более высокой.

По словам Шункова, в последнее время ученые открыли, например, несколько штаммов коронавирусной инфекции. Однако это не повлияло ни на внедрение методов диагностики, ни на тактику лечения заболевших. Поэтому паниковать из-за открытия нового штамма туберкулеза не стоит. По крайней мере, на данный момент.

— Если новый штамм какой-либо инфекции не имеет в клинической картине новых симптомов и он не вызывает гибель зараженных, в два раза превышающую обычные показатели летальности для этой инфекции, то фактически это открытие ни на что не влияет. Ни на методы диагностики, ни на методы лечения, — подчеркнул врач.

Шунков также добавил, что постоянно преувеличивать опасность каждого выявленного штамма — способствовать росту паники среди населения.

— А это то, против чего стоит бороться, — заключил врач.