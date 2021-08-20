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Диетолог объяснила, в чем опасность бесконтрольного приема витамина D

Виктория Сикерина

Общество
Диетолог объяснила, в чем опасность бесконтрольного приема витамина D
Фото: pixabay.com

Употребление витамина D без контроля врача может быть опасно для человеческого организма. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

— Благодаря витамину D вырабатывается гормон роста, и еще не до конца известно, как он, к примеру, может повлиять на те же злокачественные опухоли, — пояснила врач.

По словам специалиста, в преддверии осени сильно выросла популярность поисковых запросов на тему продуктов с высоким содержанием витамина D. Однако чрезмерное употребление такой пищи и дополнительных препаратов может спровоцировать избыток витамина D, что приведет к серьезным последствиям.

— Я не рекомендую самопроизвольное употребление этого витамина, особенно в летнее время. Этот витамин достаточно хорошо вырабатывается у нас, если мы едим жирную рыбу. Печень трески имеет большое содержание витамина D. Если мы принимаем этот витамин дополнительно, особенно летом — очень легко достичь его избытка, — сказала специалист.

Также Анжелика Дюваль отметила, что несколько лет назад назначение витамина D происходило только по серьезным медицинским показаниям. Чаще всего пациенты с недостатком этого элемента болели рахитом. Теперь прописать витамин D могут и тем, кто страдает от респираторных инфекций и сильного кашля, сообщает Nation News.

Однако диетолог подчеркнула, что при назначении дозы больше, чем две тысячи единиц, необходим контроль за показателями с помощью еженедельного забора крови. Самостоятельно рассчитывать дозу и принимать витамины без наблюдения специалиста категорически нельзя.

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