Бесплатные экскурсии по выставке «Место х Зарядье» пройдут в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерня Москва

Парк «Зарядье» 20 и 21 августа приглашает посетителей принять участие в бесплатных экскурсиях по выставке «Место х Зарядье», которая проходит в рамках Дней культуры Нижнего Новгорода в Москве к его 800-летию.

Для экспозиции свои работы предоставили следующие художники: Лена Лисица, Стас Громов, Синий Карандаш, Глеб Ковалько, Ваня Kseor, Дмитрий Oseck, Илья Барабин, Костя Кабанов ТТТ, Дмитрий Курбатов, Мера, Никита Этогде, Сема Bomse, Илья Atom Bomse, Markinality Bomse, Антон 3128, Лида Birdly, Максим Трулов и Ксюша Ласточка, Иван Серый, Никита Nomerz, Иван Белов, Полина Стриж.

Зрителям представят 28 работ, на которых запечатлено разнообразие стилей уличной культуры Нижнего Новгорода. Экскурсанты узнают их историю и разберутся, как региональные художники переосмысляют городскую среду и создают новые объекты уличного искусства.

Участники экскурсии узнаете, как в России появилось уличное искусство и с чего оно начиналось; почему граффити — это стрит-арт, но стрит-арт — это не только граффити; какие темы поднимают современные уличные художники в своих работах; как уличное искусство добилось признания в России и всегда ли оно нелегально.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте парка.