Две россиянки погибли в индийском штате Гоа

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Две россиянки погибли в штате Гоа на юго-западе Индии. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал атташе Олег Калеущенко.

По его словам, генконсульство на данный момент принимает все необходимые меры, чтобы получить официальную информацию об инциденте от правоохранительных органов Гоа.

— Генеральное консульство России в Мумбае получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации «Гоа Хелп», действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших, — пояснил Калеущенко.

Для выяснения деталей случившегося был задействован российский почетный консул в Гоа, добавил Калеущенко. Он уточнил, что генконсульство также окажет помощь родственникам в оформлении необходимых для выяснения обстоятельств гибели документов, пишет РИА Новости.

До этого посольство РФ в Кабуле призвало россиян сообщить о желании выехать из Афганистана. С целью вывоза граждан из страны Москва организует несколько чартерных рейсов.