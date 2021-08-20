Афганистан, Украина и «Северный поток — 2»: о чем договорились Путин и Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 20 августа, в Кремле. На пресс-конференции после переговоров российский лидер и канцлер ФРГ рассказали о том, что им удалось обсудить. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

Афганистан в приоритете

Путин рассказал, что одной из «приоритетных» тем на переговорах с Меркель стала ситуация в Афганистане. Так, Меркель на переговорах заявила, что приход талибов* к власти — это «расстраивающий момент».

Канцлер Германии отметила, что во время встречи обратила внимание на вопросы гуманитарной помощи афганцам со стороны России.

— Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. С нашей перспективы, те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан, — сообщила Меркель.

По ее словам, взятие власти талибами* стало реальность, с которой теперь приходится считаться.

Ситуация на востоке Украины

Российский лидер также обсудил с Меркель Украину. По его словам, ситуацию урегулировать до сих пор не удается. Путин подчеркнул, что канцлер ФРГ многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.

— Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается, — добавил президент РФ.

При этом Меркель рассказала, что в работе нормандского формата по урегулированию ситуации в Донбассе в настоящее время застой.

— К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату, — заявила канцлер Германии.

При этом российский президент попросил Меркель повлиять на украинскую сторону во время ее визита в страну. Путин выразил желание, чтобы Киев выполнял все обязательства по Донбассу.

Кроме того, Путин рассказал, что проинформировал канцлера Германии о том, что Киев законодательно подготавливает выход из Минских соглашений.

«Северный поток — 2» и Белоруссия

Меркель добавила, что обсудила с Путиным строительство газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, лидеры общались о заключенных с США договоренностях по проекту.

— Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран, — высказалась Меркель о «Северном потоке — 2».

Коллеги также рассмотрели назначение спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее и решили, что с ним будет комфортно сотрудничать.

Также канцлер Германии говорила с президентом РФ о ситуации в Белоруссии. Путин заявил Меркель, что положение дел в республике смогут решить только сами белорусы.

Конструктивный диалог

Путин высоко оценил переговоры с Меркель и отметил, что в России всегда будут рады приезду коллеги из Германии.

— Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов, — отметил президент.

В свою очередь канцлер Германии заявила, что рада диалогу между Россией и ФРГ и тому, что общение конструктивное, пишет РИА Новости.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.