Родителям школьников предложили давать оплачиваемый выходной 1 сентября

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Родителям российских школьников необходимо дать оплачиваемый выходной для посещения линейки 1 сентября. Соответствующую инициативу министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров (письмо есть в распоряжении «Вечерней Москвы»).

По мнению политика, ежегодно многим нашим соотечественникам приходится отпрашиваться с работы, брать отгул за свой счет или идти на разные уловки, чтобы посетить школьную линейку в День знаний. Это событие, считает Петров, является очень важным для каждой семьи и серьезным жизненным этапом для самого школьника. А так как торжественные мероприятия проходят в первой половине дня, большинству родителей сложно их посещать.

Как отмечается в документе, данная практика (брать отгул, договариваться с начальством и прочее) «не способствует торжественной атмосфере и духовному наполнению праздника Дня знаний: родитель — это также полноправный участник этого события, а не прогульщик своей работы».

— В данной связи прошу вас рассмотреть возможность включения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвященных празднованию Дня знаний, в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы. Данная мера будет способствовать интересам как сотен тысяч наших родителей, так и интересам государства, декларирующего курс на поддержку института семьи, — указано в документе.