Гипнотерапевты развеяли популярный миф о жертвах телефонных мошенников

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Россияне, столкнувшиеся с телефонными мошенниками, расстаются с деньгами без влияния гипноза. Пострадавшие просто не хотят признавать, что поддались обману. Об этом «Вечерней Москве» рассказал гипнотерапевт Владимир Дернов.

— Периодически появляются такие сообщения, что человека якобы загипнотизировали, отобрали что-то. Это миф. Людям сложно взять ответственность за то, что они подверглись обману. Не нужно быть гипнотизером, чтобы обмануть человека. Это скорее можно назвать переносом ответственности, — сказал специалист.

По словам Дернова, в таких случаях мошенники просто воздействуют на эмоции жертвы. Человек перестает действовать логически, но это нельзя назвать гипнозом, уточнил собеседник «ВМ».

Похожей точки зрения придерживается и психолог, сертифицированный гипнотерапевт в России и США Евгений Идзиковский. У мошенников, отмечает он, простая задача — с помощью легкого скрипта, без усилий обмануть хоть кого-то.

— Мошенники сообщают информацию, которая ложится в вашу картину мира. Если вы сомневаетесь, они просто сбрасывают звонок. Проламывать вас у них нет задачи. Если изначально поверили, они просто ведут вас по цепочке простых шагов, чтобы в конце забрать деньги. Эмоциональные трюки нужны для того, чтобы вывести вас из рационального состояния, — уточнил Идзиковский.

Как пояснил гипнотерапевт, чтобы попасться на обман, нужно совпадение по нескольким факторам — подходящее настроение и состояние, актуальность скрипта для жертвы. Но защитить себя от обмана даже в таком случае возможно. Собеседник «ВМ» посоветовал россиянам не реагировать сиюминутно. Если звонящий выставляет четкие дедлайны и просит быстро что-то сделать — взять паузу и позвонить знакомым, друзьям или родственникам, которые разбираются в этой теме. Лучше, чтобы это были люди другого поколения, заключил Идзиковский.