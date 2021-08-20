Началось строительство проблемного ЖК «Легенда»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сегодня на стройплощадке проблемного ЖК «Легенда» подрядная организация приступила к подготовительным работам. ООО «ФЛЭТ и Ко» начинает обустраивать бытовой городок, огораживать стройплощадку, поставлять необходимую технику. Об этом сообщила Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В начале текущей недели Московский фонд защиты прав дольщиков подписал с подрядной организацией ООО «ФЛЭТ и Ко» договор о выполнении строительно-монтажных работ на проблемном объекте. Эта же компания является техническим заказчиком, который выполняет работы по проектированию проблемного жилого комплекса.

— В ближайшее время подрядчик проведет работы «нулевого цикла» — устройство дорог, вертикальной планировки, обустройство строительного городка, прокладку временных инженерных сетей на период строительства и т.д., — добавила Анастасия Пятова.

Генеральный директор Фонда Александр Гончаров отметил, учитывая то, что предыдущий застройщик-банкрот оставил объект капитального строительства без консервации, подрядчику предстоит выполнить большой объем подготовительных работ, в том числе демонтаж, вывоз грунта и т.д.

К полномасштабным работам на объекте подрядчик сможет приступить после результатов экспертизы. Компания завершит строительство семи корпусов ЖК «Легенда» и трех гаражных комплексов на 900 машино-мест.

Для достройки проблемного объекта в июле 2021 года Фонд переоформил на себя разрешения на строительство. Документы действуют до конца 2022 года.

Напомним, проблемный жилой комплекс «Легенда» находится в городском округе Троицк, на 42-м км Калужского шоссе. Он состоит из семи корпусов. На этапе строительства с гражданами заключено 782 договора долевого участия, обязательства по которым прежним застройщиком ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнены. В марте 2018 года эта компания признана банкротом. Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о достройке проблемного объекта за счет средств города.