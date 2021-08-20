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Человек пострадал при стрельбе в Смоленской области

Татьяна Плотникова

Происшествия
Человек пострадал при стрельбе в Смоленской области
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Стрельба произошла в городе Ельня Смоленской области в пятницу, 20 августа. Об этом рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Установлено, что огонь открыл ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта со знакомым он несколько раз выстрелил в него. Мужчину с ранениями госпитализировали

По информации «Интерфакса», пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. ТАСС сообщает со ссылкой на источник о ранении в руку.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, территорию оцепили. В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства задержали, рассказала представитель областного управления МВД РФ РИА Новости.

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