Человек пострадал при стрельбе в Смоленской области

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Стрельба произошла в городе Ельня Смоленской области в пятницу, 20 августа. Об этом рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Установлено, что огонь открыл ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. После конфликта со знакомым он несколько раз выстрелил в него. Мужчину с ранениями госпитализировали

По информации «Интерфакса», пострадавший госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. ТАСС сообщает со ссылкой на источник о ранении в руку.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, территорию оцепили. В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства задержали, рассказала представитель областного управления МВД РФ РИА Новости.