Стала известна причина отмены турнира по кулачным боям в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Столичное управление Роспотребнадзора постановило отменить турнир по боям на голых кулаках, который должен был пройти в Москве в пятницу, 20 августа.

Соревнования были запланированы во дворце спорта «Крылья Советов». В главном бою должны были встретиться Рустам Мухитдинов и Наим Давудов.

Прибывшие на место представители Роспотребнадзора постановили закрыть спортивное заведение и отменить проведение турнира из-за коронавирусных ограничений, сообщает ТАСС.

В столице с пятницы, 13 августа, смягчены санитарные ограничения, действующие из-за коронавирусной инфекции. Однако остается под запретом проведение массовых мероприятий. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Организаторам рекомендуют использовать QR-коды для безопасности зрителей. Кроме того, с июня в городе действует временный запрет на проведение в столице концертных, зрелищных и спортивных мероприятий с присутствием более 500 человек.