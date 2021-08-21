Житель Москвы избил соседа и сбил его собаку

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Дознаватель ОМВД России по Можайскому району Москвы возбудил уголовное дело в отношении жителя столицы, подозреваемого в причинении вреда здоровью своему соседу. Об этом рассказали в пресс-центре МВД РФ.

В полицию обратилась жительница Можайского района. Она рассказала, что один из соседей, находившийся в неадекватном состоянии, угрожал ее мужу, а затем сбил принадлежащую супругам собаку.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ходе конфликта агрессивно настроенный сосед нанес мужу заявительницы несколько ударов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ.

Полицейские опросили подозреваемого. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Материалы проверки в отношении фигуранта по факту наезда на животное и оставления места дорожно-транспортного происшествия будут направлены в компетентные органы для привлечения его к ответственности в соответствии с законодательством, сообщает «МВД Медиа».