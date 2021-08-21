Представителя Крыма не допустили к участию в саммите «Крымская платформа»

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Заявку представителя Крыма на участие в международном саммите «Крымская платформа» проигнорировали. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил автор заявки и руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

— Организаторы «Крымской платформы» предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ. Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном: устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра, — рассказал он.

Молохов отметил, что хотел участвовать в саммите как руководитель международной ассоциации «Таврида». Кроме того, он хотел сообщить о многочисленных блокадах и диверсиях, которые украинские власти проводили в отношении полуострова. Также он рассчитывал показать, как Крым поменялся за семь лет после воссоединения с Россией.

Он заявил, что киевские власти «испугались» того, что мировая общественность узнает правду.

— Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились: вернулись к себе домой, в Россию, — резюмировал он в разговоре с РИА Новости.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в саммите «Крымская платформа», который состоится в столице страны 23 августа, примут участие 45 стран.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».