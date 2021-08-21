Названы победители конкурса городской фотографии «Планета Москва»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Известны победители VIII конкурса городской фотографии «Планета Москва». Открытие их выставки и церемония награждения состоялась 21 августа, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

— Происходящие в городе преобразования заметны каждому, кто живет в Москве и кто приезжает в столицу. Для фотографов, людей творческих, выбрать среди множества снимков лишь несколько, чтобы отправить их на конкурс наверняка было непросто. Но для жюри определить победителей, рассматривая присланные вами работы, стало еще сложнее. Мы получили прекрасные, неординарные фотографии, лучшие из которых представлены здесь, на выставке, — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Всего на конкурс подали 1177 фотоматериалов в разных номинациях от 187 участников. Самой младшей участнице было 13 лет, а наиболее возрастным конкурсантом стал 82-летний фотограф.

Всего в рамках конкурса было четыре номинации, которые оценивало профессиональное жюри. В каждой из категорий делали свой выбор и пользователи портала «Активный гражданин».

«Вечерняя Москва» — один из информационных партнеров конкурса, проходящего под эгидой департамента.

— Не первый год внимание участников «Планета Москва» привлекает деловой центр «Москва-Сити» с его мощными архитектурными доминантами. Все большую популярность приобретают отреставрированный Северный речной вокзал, тематический парк развлечений «Остров Мечты» и другие знаковые городские объекты. Желаю всем неиссякаемого вдохновения и новых ярких образов! — обратился к участникам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Победителем конкурса в номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» стала Ирина Вершинина с фотоматериалом «Рекламная пауза». Второе место — у Ксении Кирилловых за работу «Ритм города», а тройку лидеров замыкает Михаил Терещенко с фото «Декабрь в Москве».

Наибольшее количество голосов от «активных граждан» набрал материал Алексея Гордиенко «Курьер спешит на помощь»: его оценили 14 614 пользователей.

Номинация «Городской пейзаж». Первое место — у Валерия Шарифулина с оригинальной работой «Городской пейзаж». На второй строчке в номинации находится Вячеслав Прокофьев, приславший работу «Тренировка воздушной̆ части парада, посвященного 76-летию Победы, в Москве». Третье место — у Артема Геодакяна за материал «Акция «Спасибо врачам» на фасаде гостиницы «Космос» в Москве».

Наибольшее количество голосов от «активных граждан» набрал материал Юлии Калугиной «Рыбак»: его оценили 19 497 пользователей.

Номинация «Архитектура Москвы. Связь времен». Лидером в номинации стал Сергей Фадеичев с работой «Воздушный парад, посвященный 75-летию Победы, в Москве» (он также стал лучшим по версии «активных граждан» — 14 991 пользователь). Второе место — у Кирилла Цыбенко, приславшего работу «Московский тетрис». Третьей стала Юлия Зимина с работой «Взгляд в будущее».

«Динамика мегаполиса». Лучшей работой в этой номинации признано фото «Счастливого пути» от Дарьи Клепиковой. «Белый лебедь над Белой площадью» Андрея Белавина — второе место, а снимок «На парад» Анастасии Мазуревой занял третье место.

Наибольшее количество голосов от «активных граждан» набрал материал Игоря Соболева «Ночная комета»: его оценили 18 238 пользователей.

Выставку финалистов может посетить любой желающий на общегородской площади «Москвы-Сити», экспозиция открыта до Дня города.