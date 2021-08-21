Тимофей Баженов призвал государство оградить россиян от скрытых платежей процессинговых компаний

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Популярный маркетплейс изменил правила оплаты за товары. Теперь при оплате покупки на сайте через Visa и MasterCard с россиян будет взиматься дополнительная плата в размере двух процентов. Без комиссии можно будет оплатить товары через систему «Мир», по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП) или SberPay. Тимофей Баженов считает изменения в тарифной сетке маркетплейса справедливыми по отношению к покупателям.

— Я за прозрачность во всем. Нововведение известного маркетплейса как раз об этом — о прозрачности платежных систем. Клиенты должны понимать, из чего складывается стоимость их покупки, и иметь возможность выбора при оплате. Используя отечественные платежные системы, россияне смогут экономить на покупках, — отметил лидер общественного движения Тимофей Баженов.

Европейские платежные системы обслуживают клиентов по завышенному тарифу. Отечественные платежные системы предоставляют более низкие цены, поэтому оплачивать товары через них заметно дешевле. Своими действиями маркетплейс, по сути, предложил покупателям альтернативу, возможность выбирать.

Указанная комиссия платежных систем на сайте существовала и ранее и была уже заложена в стоимость товара. По словам представителя маркетплейса с 16 августа этого года стоимость всех товаров на сайте была снижена на 2 процента: ровно на ту сумму, которая впоследствии будет заложена в комиссию при оплате через Visa и MasterCard. Оплачивая покупки через отечественные платежные системы, покупатели суммарно смогут ежедневно экономить около 40 миллионов рублей.

Изменение системы оплаты возмутило пользователей социальных сетей. Большая часть пользователей предпочитала оплачивать покупки именно через иностранные платежные системы. Возмущение покупателей связано с тем, что о нововведении они узнали уже после того, как изменились условия оплаты. О скрытых платежах компании пользователи не знали вовсе.

Это не первый скандал, связанный с международной платежной системой Visa в России. Напомним, в 2014 году после введения санкций система прекратила обслуживать платежные операции четырех российских банков. А в 2018 году ​Visa прекратила поддержку предоплаченных биткоин-карт в Европе.

— Нам необходимо заранее позаботиться о том, чтобы средства россиян были застрахованы от действий и правил, которые диктуют западные компании. Переход на отечественные системы платежей для жителей нашей страны безопасен и позволяет экономить, — добавил Тимофей Баженов.

В свою очередь руководство международной платежной системы Visa начало свое расследование законности введения комиссии за оплату товаров через иностранные системы.