Андрей Бочкарев анонсировал открытие в «Сколково» биотехнологической лаборатории мирового уровня

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В Международном медицинском кластере «Сколково» появится биотехнологическая лаборатория, которая будет соответствовать самым высоким международным стандартам. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории медкластера в 2022 году планируется открыть многопрофильную биотехнологическую R&D-лабораторию. Запуск лаборатории позволит проводить генетические исследования, производить диагностические наборы и биопрепараты, развивать направление биобанкирования, — сообщил заммэра.

По его словам, объект проектируется и строится в полном соответствии с требованиями стандартов LEED с возможностью сертификации в будущем.

Глава Строительного комплекса отметил, что все архитектурно-планировочные решения учитывают требования международной аккредитации.

Глава Фонда Международного медицинского кластера «Сколково» Ильдар Хайруллин добавил, что в лаборатории будет вестись научно-исследовательская деятельность. По его словам, в ней можно будет проводить исследования в области генодиагностики, персонализированной и предиктивной медицины, а также разрабатывать и интегрировать новые технологии в клиническую практику.