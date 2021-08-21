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Петр Толстой: Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате

Василий Плиткин

Общество
Петр Толстой: Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате
Фото: Александр Чикин

Образовательный процесс в российских школах организуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод детей на дистанционную форму обучения и онлайн-форматы не предусмотрены. Об этом в субботу, 21 августа, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Парламентарий подчеркнул, что никакой принудительной вакцинации, тем более детей, «быть не может».

— Что же касается дистанционного образования, то оно может вводиться только в крайнем случае. Мы боролись и будем бороться со всеми попытками закрепить дистант в законодательстве как альтернативную форму обучения. Школьники 1 сентября выйдут на учебу в привычном очном формате. Надеюсь, властям больше не придется загонять детей домой и усаживать перед мониторами компьютеров, — заявил Петр Толстой.

Он отметил, что прошлый опыт дистанционного обучения «был печальным» — дети попросту не освоили образовательную программу.

В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что в условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса вопрос вакцинации остается актуальным. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть — так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов.

— Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно, — отметила детский омбудсмен.

Анна Кузнецова добавила, что результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, а затем решение примут родители.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в удаленном формате не идет, с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях, и эта тема находится на постоянном контроле.

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