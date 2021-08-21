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Москвичам рассказали, как приюты помогают животным обрести новый дом

Анастасия Колоскова

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Москвичам рассказали, как приюты помогают животным обрести новый дом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В честь Международного дня бездомных животных, который отмечается 21 августа, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказал о работе городских приютов.

— С каждым годом все больше животных из приютов находят своих хозяев. Только в этом году новый дом уже обрели 1706 собак и 387 кошек. Это почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники приютов проделывают огромную работу — они лечат, кормят и заботятся о своих подопечных, становясь для них настоящими друзьями, — рассказал глава департамента Вячеслав Торсунов.

Он также отметил работу волонтеров, благодаря которым собаки и кошки быстрее социализируются и обретают новых хозяев.

По словам Вячеслава Торсунова, департамент прикладывает значительные усилия для того, чтобы как можно больше людей узнали о брошенных питомцах. Так, на Цветном бульваре проводилась фотовыставка «Хочу домой!», где горожанам представили снимки кошек и собак из городских приютов.

В настоящее время в Москве функционируют 13 приютов. Попадающие в них животные проходят 30-дневный карантин в специальном изоляторе. За это время питомца осматривает ветеринар. Четвероногие обрабатываются от паразитов и блох и получают прививку от бешенства.

В департаменте отметили, что 2010 года новый дом уже обрели более 28 тысяч животных. На сегодняшний день в приютах находятся около 17 тысяч кошек и собак, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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