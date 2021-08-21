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Путин примет участие в церемонии поднятия флага РФ в Парке Победы

Анастасия Колоскова

Общество
Путин примет участие в церемонии поднятия флага РФ в Парке Победы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в День флага, который отмечается в стране 22 августа, примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в Парке Победы. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

— Двадцать второго августа Владимир Путин в Парке Победы на Поклонной горе примет участие в торжественной церемонии поднятия флага России в ознаменование Дня государственного флага Российской Федерации, — цитирует сообщение РИА Новости.

День Государственного флага Российской Федерации является одним из официально установленных праздников России. Он был утвержден в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Этот день не является для граждан выходным.

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