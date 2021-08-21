Петр Бирюков: Городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве

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Сотрудники Комплекса городского хозяйства завершили обновление дорожной разметки на улицах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Разметку обновили на ключевых магистралях и улицах столицы, в первую очередь работы провели возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков. В общей сложности нанесли разметку на 4,2 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров, — рассказал заммэра.

Он отметил, что при нанесении разметки использовались долговечные пластичные материалы. Работы в основном велись ночью, что позволило избежать длительного ограничения движения.

— Обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки, — добавил он.

По словам Петра Бирюкова, в общей сложности размечено более 10 тысячи знаков остановок общественного транспорта, свыше 20 тысяч пешеходных переходов. Он уточнил, что при нанесении разметки на регулируемых перекрестах не использовалось заполнение желтым цветом.

В 2021 году обновили 37 диагональных пешеходных переходов. Их обозначили пунктиром по контуру перехода вместо сплошной заливки линиями.

Кроме того, новый вид приобрели велодорожки на 69 столичный улицах, основная часть которых расположена в центре. Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что на 39 объектах специалисты нанесли временные велополосы. Их выполнили оранжевой краской.