Петр Бирюков: завершены основные работы по благоустройству территории возле станции БКЛ «Зюзино»
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро «Зюзино», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
— С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. В зону благоустройства в прошлом году вошла улица Каховка, в этом году к ней добавили участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта, — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ воздушные кабели убрали под землю, привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроили парковочные карманы.
Для удобства горожан вдоль дороги к новой станции установили удобные лавочки для отдыха и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками.
— Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественныхпространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тыс. квадратных метров газона и высадили 24 тыс. кустарников, — подчеркнул Петр Бирюков.
На Перекопской улице завершается обновление двух современных детских площадок. В ближайшее время на них установят новое игровое оборудование и сделают травмобезопасное финишное покрытие из каучуковой крошки.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы по благоустройству проводятся около 11 станций БКЛ и станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии.
После их завершения вокруг пяти станций юго-западного участка — «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» — появится удобный семикилометровый прогулочный маршрут, соединяющий основные улицы с популярными парками — Воронцовским и 50-летия Октября.