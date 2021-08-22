Петр Бирюков: завершены основные работы по благоустройству территории возле станции БКЛ «Зюзино»

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Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле станции Большой кольцевой линии метро «Зюзино», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. В зону благоустройства в прошлом году вошла улица Каховка, в этом году к ней добавили участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ воздушные кабели убрали под землю, привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроили парковочные карманы.

Для удобства горожан вдоль дороги к новой станции установили удобные лавочки для отдыха и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками.

— Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественныхпространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тыс. квадратных метров газона и высадили 24 тыс. кустарников, — подчеркнул Петр Бирюков.

На Перекопской улице завершается обновление двух современных детских площадок. В ближайшее время на них установят новое игровое оборудование и сделают травмобезопасное финишное покрытие из каучуковой крошки.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что работы по благоустройству проводятся около 11 станций БКЛ и станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии.

После их завершения вокруг пяти станций юго-западного участка — «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» — появится удобный семикилометровый прогулочный маршрут, соединяющий основные улицы с популярными парками — Воронцовским и 50-летия Октября.