Угас одолел Мэнни Пакьяо и защитил титул чемпиона WBA

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Состоялся бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66–68 килограммов. Один из лучших боксеров мира, филиппинец Мэнни Пакьяо, не смог стать суперчемпионом и проиграл бой действующему обладателю титула, кубинцу Йорденису Угасу. Исход встречи решился решением судей — все три раунда прошли в пользу спортсмена из Кубы (113–115, 113–115, 112–116).

Пакьяо завоевал титул в 2019 году, а после взял перерыв в спортивной деятельности. Тогда 42-летнего филиппинца объявили «чемпионом в отпуске», а титул вручили 35-летнему Угасу. Таким образом, Пакьяо впервые с июля 2019-го вышел на ринг и прервал свою серию из трех побед подряд. Для него этот поединок стал 72-м в карьере. Теперь в его активе 62 победы, восемь поражений и две ничьих. Филиппинец является единственным боксером в мире, завоевавшим титул чемпиона мира в восьми весовых категориях, и одним из лучших в этом виде спорта за всю его историю.

Для Угаса эта встреча стала 31-й. Он имеет 27 побед и четыре поражения. Регулярным чемпионом мира стал в прошлом году.