Наталья Сергунина: Маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» набрали 60 тысяч просмотров за лето

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 60 тысяч раз пользователи онлайн-гида «Узнай Москву» посмотрели раздел «Маршруты». Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Всего в онлайн-гиде «Узнай Москву» доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах, — рассказала она.

В начале июня возникли несколько тематических прогулок — от Останкинского района и до любимых мест Достоевского и Станиславского.

Самые популярные из направлений: «Покажи Москву» — прогулка по центру столицы; авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, а также аудиогид по Эрмитажу.

Среди интересных маршрутов еще есть необычный тур по исторической Москве, прогулки по Арбату и Пречистенке, а также прогулка, которая познакомит со столичным модерном.

Гид «Узнай Москву» — это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. В его функционале множество фотографий, памятников, знаковых мест и домов, а также еще много всего интересного для туристов и горожан.