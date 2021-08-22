Елена Кац отметила ведущую роль жителей в реализации программ благоустройства

Фото: Дарья Сорокина

Россия, Москва, улица Сталеваров Карта всех событий

Предложения жителей становятся одним из главных факторов принятия решений по благоустройству в районах. Об этом заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе встречи с жителями района Ивановское. Поводом стало открытие на улице Сталеваров детской площадки, которая была отремонтирована в числе объектов, дополнительно включенных в программу благоустройства.

— Сегодня мы видим первые плоды нашей совместной работы, — сказала Елена Кац. — Хочу подчеркнуть: их не было бы без вашей активности и поддержки. В ближайшее время в районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево будет дополнительно отремонтировано порядка 40 площадок. Это показывает, что предложения жителей играют все большую роль в разработке программ благоустройства.

— Я хотел бы высказать свою точку зрения относительно того, как должно быть организовано пространство городской среды, — сказал общественный активист Илья Островский. — И в первую очередь это касается места, с которым соприкасается каждый житель. Это наш двор. Во всем мире уже давно планированию и проектированию дворовой территории уделяется особое внимание. Не меньше чем строительству самого дома. Для этого привлекаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры. Идея развития двора как точки притяжения жильцов является необходимой, так как это позволяет людям разного возраста проводить больше времени на улице, чем дома. А для этого комфортное и грамотно организованное пространство просто необходимо. Современный двор должен учитывать интересы каждого: ребенка, родителей, молодых и пожилых людей.

Участники дискуссии также подчеркивали, что одним из самых главных факторов обустройства детских площадок является безопасность. В первую очередь это касается мягкого покрытия и игровых конструкций: они должны соответствовать национальному стандарту.

Вопросов безопасности оборудования, в частности, коснулся инженер-техник Сергей Медведев.

— Мы же все знаем, как выглядят современные площадки: с безопасным прорезиненным покрытием, с интересными развивающими архитектурными формами, зонированием по возрастам детей, — отметил он. — Как отец я понимаю важность доступных, безопасных и интересных площадок в каждом дворе. И я буду добиваться, чтобы именно так и было в Восточном округе. Очень хочется, чтобы дети гуляли на красивых, современных и безопасных площадках сейчас, а не когда вырастут.

Елена Кац также поблагодарила жителей за активную помощь в контроле за ходом работ. Благодаря ей на большинстве объектов благоустройство проводится в плановые сроки и с надлежащим качеством.

Ранее Елена Кац выдвинула инициативу установить на досуговых площадках специализированное оборудование, которое позволило бы заниматься людям старшего возраста и жителям с ограниченными возможностями здоровья.