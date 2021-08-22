Путин и король Иордании планируют наладить военно-техническое сотрудничество

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин и король Иордании Абдалла II в понедельник, 23 августа, обсудят возможность военно-технического сотрудничества государств. Об этом рассказали в воскресенье, 22 августа, в пресс-службе Кремля.

Король Иордании посетит Россию и проведет встречу с Путиным на площадке форума «Армия-2021» в Московской области.

Также лидеры двух стран планируют затронуть тему перспектив политического и торгово-экономического сотрудничества.

— Имеется в виду обсудить состояние и перспективы российско-иорданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и других сферах, а также актуальные вопросы региональной повестки дня, — сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Ранее Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая посетила Россию. В ходе переговоров представители стран обсудили «Северный поток — 2» и договорились о конструктивном диалоге по этому вопросу. Также они затронули темы Востока Украины, Афганистана и Белоруссии.