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Крупный пожар произошел в торговом центре в Мытищах

Виктория Сикерина

Происшествия
Крупный пожар произошел в торговом центре в Мытищах
Фото: АНОСОВ МАКСИМ

Крупное возгорание произошло в торгово-развлекательном центре в подмосковных Мытищах. Об этом рассказал в воскресенье, 22 августа, источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По его данным, пожар случился в здании по адресу улица Мира, дом 32/2 — в ТЦ «Фудели». В настоящий момент идет эвакуация сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра.

В ГУ МЧС по Московской области отметили, что площадь пожара составила десять квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано.

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