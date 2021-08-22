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Сергею Фургалу и остальным арестантам запретили спать днем в СИЗО «Лефортово»

Виктория Сикерина

Город
Сергею Фургалу и остальным арестантам запретили спать днем в СИЗО «Лефортово»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Администрация московского следственного изолятора «Лефортово» запретила заключенным спать днем. В их числе оказался и бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом сообщил в воскресенье, 22 августа, ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, отдыхать на кровати с закрытыми глазами заключенным по-прежнему разрешают.

— Это непонятное решение, самое главное — неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен, — отметил ответственный секретарь.

Алексей Мельников также рассказал, что арестанты, в числе которых Сергей Фургал, недовольны тем, что по радио в СИЗО перестали транслировать новостные передачи. Однако секретарь ОНК убежден, что заключенные должны быть в курсе событий, происходящих в стране и мире.

Также Мельников подчеркнул, что в «Лефортово» запретили даже приносить на прогулку питьевую воду. По словам секретаря, это непозволительно, так как среди арестантов есть люди с ограниченными возможностями здоровья и переболевшие коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Ранее «ВМ» сообщала о массовом побеге из ИВС в Истре. Сбежать удалось пятерым заключенным.

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