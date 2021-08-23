Психолог дал рекомендации женщинам, как найти достойного мужчину

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Сексуальная привлекательность и шарм являются одними из главных факторов, дающим женщинам возможность выбора достойного партнера. Об этом заявил психолог, специалист по гендерным отношениям Александр Шахов.

— В это понятие входит, во-первых, красивое, ухоженное лицо. Типичное женское лицо приближено к детскому типу, поскольку именно такие черты вызывают нежность, желание заботиться, защищать, стимулируют выработку окситоцина… Во-вторых, в понятие сексапильности входит красивая фигура. Тут важен не столько размер, сколько пропорции, форма «песочных часов», — рассказал специалист.

Наиболее эффективным способом для женщины найти спутника жизни будет перейти на более высокий уровень, повысив собственную ценность, добавил он. Для достижения этой цели придется работать над внешностью и «вкладывать в себя», подчеркнул Шахов.

Кроме того, по его словам, мужчинам придется по вкусу характер женщины, умение вести себя с мужчинами, а также знание психологии противоположного пола. Финансовая независимость также поможет дамам, иначе им станет не так важно, уважает ли их мужчина, уверен психолог.

Наконец, девушкам стоит относиться к гражданскому браку отрицательно, так как мужчина никогда самостоятельно не откажется от отношений без обязательств, приводит слова Шахова портал «Дни.ру».