Петр Бирюков: Новое общественное пространство создано после благоустройства у станций метро «Динамо» и «Петровский парк»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

На севере Москвы завершены работы по комплексному благоустройству территории возле станций метро «Динамо» и «Петровский парк», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Работы выполнены на Московской аллее и площади у метро «Динамо», в результате создано современное комфортное общественное пространство, где можно проводить различные городские мероприятия и просто отдыхать, — отметил Петр Бирюков. — Благоустроенная зона около вестибюлей метро и обновленные лестничные марши обеспечат комфортное передвижение пассажиров.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Заместитель мэра рассказал, что в ходе благоустройства воздушные кабельные линии убрали в кабельную канализацию, общая протяженность которой составила 7,8 тысячи метров. Обновили проезжую часть и тротуары, дорожки возле парка замостили бетонной плиткой, а пешеходную зону — гранитной.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

— До начала работ территория Московской аллеи и площадь у метро были плохо освещены, теперь там появилось более 70 новых фонарей и уличных торшеров, — подчеркнул Петр Бирюков. — Для них использовали лампы с мягким теплым светом и высоким классом энергоэффективности.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в зоне благоустройства установлены удобные лавочки и информационные стелы, которые помогут сориентироваться жителям и гостям столицы.

Видео: Комплекс городского хозяйства

Для любителей велосипедных прогулок оборудованы семь велопарковок.