Владимир Ефимов: Определен план реорганизации бывшей промзоны Зюзино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На заседании Штаба по реализации проектов комплексного развития территорий согласован план-график комплексного развития бывшей промышленной зоны Зюзино на юго-западе Москвы. Вложения в проект составят почти 13 миллиардов рублей, все жилье в новом индустриальном квартале будет построено по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь бывшей промзоны Зюзино, подлежащей комплексному развитию, превысит 6,5 га. Вложения в проект на Одесской улице составят почти 13 миллиардов рублей, все жилье будет построено по программе реновации, — сказал заместитель мэра. — По объекту согласован план-график, в котором определены все этапы реализации комплексного развития территории. Так, следующим этапом будет принятие решения о КРТ, а передача домов под заселение запланирована на 2028 год.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне планируется возвести 144 тысячи квадратных метров недвижимости.

— На территории бывшей промышленной зоны в районе Зюзино на юго-западе Москвы будет возведено почти 140 тысяч квадратных метров жилья, — рассказал он. — Кроме того, здесь появится общественная застройка, она займет более 4 тысяч квадратных метров.

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.

Справочно

Проект «Индустриальные кварталы» (комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне Октябрьское поле на общей площади территории 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект — около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

В начале ноября 2020 года в Москве состоялся первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого будет реорганизована промзона Коровино на севере столицы.

В начале июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание еще двух договоров о комплексном развитии территорий производственных зон по инициативе правообладателя. Благодаря проекту «Индустриальные кварталы» вторую жизнь обретут промзоны Коровино и Кунцево, расположенные на севере и западе Москвы соответственно.