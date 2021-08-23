Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Турок под предлогом женитьбы обокрал москвичку на 38 тысяч долларов

Полина Долганова

Происшествия
Турок под предлогом женитьбы обокрал москвичку на 38 тысяч долларов
Фото: Pexels

Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве на сайте знакомств. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Ситуация, о которой идет речь, произошла в июне текущего года. Женщина в возрасте 58 лет познакомилась на сайте знакомств с иностранцем. По предварительной информации, он был гражданином Турции.

Мужчина начал проявлять к потерпевшей знаки внимания и увлек ее своим общением. Через некоторое время собеседник начал выманивать у женщины деньги под предлогом женитьбы. До тех пор, пока его обман не вскрылся, доверчивая гражданка успела перевести своему знакомому 38,325 тысячи долларов.

В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку по данному факту, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого еще один случай, связанный с мошенничеством, произошел в Москве. Молодой человек обратился в полицию 18 августа. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил поучаствовать в опросе о качестве работы организации. Злоумышленник заявил, что за прохождение этого опроса в Сети или в мессенджере мужчине выплатят вознаграждение. Немного подумав, молодой человек согласился. Он прошел опрос, предоставил злоумышленнику реквизиты личной карточки и стал ждать вознаграждения. Однако через некоторое время с его счета пропало 598 тысяч рублей.

Читайте также:
ДеньгиТурцияженитьба
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте