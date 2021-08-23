Турок под предлогом женитьбы обокрал москвичку на 38 тысяч долларов

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Московская полиция проверяет информацию о мошенничестве на сайте знакомств. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Ситуация, о которой идет речь, произошла в июне текущего года. Женщина в возрасте 58 лет познакомилась на сайте знакомств с иностранцем. По предварительной информации, он был гражданином Турции.

Мужчина начал проявлять к потерпевшей знаки внимания и увлек ее своим общением. Через некоторое время собеседник начал выманивать у женщины деньги под предлогом женитьбы. До тех пор, пока его обман не вскрылся, доверчивая гражданка успела перевести своему знакомому 38,325 тысячи долларов.

В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку по данному факту, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого еще один случай, связанный с мошенничеством, произошел в Москве. Молодой человек обратился в полицию 18 августа. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил поучаствовать в опросе о качестве работы организации. Злоумышленник заявил, что за прохождение этого опроса в Сети или в мессенджере мужчине выплатят вознаграждение. Немного подумав, молодой человек согласился. Он прошел опрос, предоставил злоумышленнику реквизиты личной карточки и стал ждать вознаграждения. Однако через некоторое время с его счета пропало 598 тысяч рублей.