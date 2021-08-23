Наталья Сергунина рассказала про образовательную программу «НКО Лаб»

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С 2016 года сетью коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы реализуется программа «НКО Лаб», которая помогает авторам и участникам социально-ориентированных проектов проходить профессиональное обучение. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— Ежегодная аудитория «НКО Лаб» превышает семь тысяч человек. Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло. С начала этого года обучение завершили уже более пяти тысяч сотрудников некоммерческих организаций, — рассказала заммэра.

Для слушателей бесплатно доступны курсы повышения квалификации, трехмесячный онлайн-курс, а также семинары и мастер-классы различной тематики.

Программа «НКО Лаб», по мнению главы центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» Эльвиры Уманской, является кладезем знаний. Сотрудники ее центра прошли курсы «Управление и развитие НКО», а также «Прикладные исследования для НКО».

Кроме того, обучение в программе натолкнуло Лидию Чуперку создать благотворительный фонд «Трех радостей». В рамках курса она узнала, какие документы нужны для создания НКО, а также о важности выбора названия, так как оно играет большую роль для организации.

Фонд поддерживает больных онкологией детей и взрослых, оказывая юридическую, психологическую и материальную помощь, привлекая средства частных инвесторов. За время его работы помощь получили десятки тысяч людей, а многие пациенты смогли победить болезнь и вернуться к полноценной жизни.

Обучение в «НКО Лаб» позволило руководителю общественной организации «Золотое переплетение» Наталье Сысоевой получить знания на начальных этапах работы и продвижение в сфере НКО, а также познакомиться с коллегами и завязать связи. Кроме того, по ее словам, пользу приносит YouTube-канал программы, где размещена вся библиотека семинаров.

Помочь структурировать идеи, а также сформулировать задачи «НКО Лаб» помог генеральному директору автономной некоммерческой организации «Музыка, культура, просвещение» Елене Герман. Так, курс «Управление и развитие НКО» способствовал начать работу над сайтом организации, а также наладить работу в социальных сетях.