Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в прокат

Фото: Москва слезам не верит, 1979 год

Оскароносный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 26 августа появится в повторном прокате в московских кинотеатрах.

После полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном «Мосфильм», зрители смогут увидеть картину вместе с фильмом о том, как она создавалась.

Специальный премьерный показ фильма состоится в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» накануне, 25 августа. В событии примет участие композитор фильма Сергей Никитин. В картине он написал музыку к песне «Александра». Фильм представит руководитель дистрибьюторской компании «Арткино прокат» кинорежиссер Сергей Тютин. Участникам встречи также будет показан его документальный фильм «История одного киношедевра».

27 августа в День Российского кино в кинотеатре «Формула кино Европа» состоится специальный показ с участием актеров фильма и обсуждением картины после просмотра.

Выпуск ленты приурочен к 40-летию ее награждения призом американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».