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Новый подрядчик приступил к работам на инженерных сетях для двух корпусов проблемного ЖК «Царицыно»

Василиса Чернявская 

Город
Новый подрядчик приступил к работам на инженерных сетях для двух корпусов проблемного ЖК «Царицыно»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Подрядная организация ООО «СД АТРИУМ» приступила к работам над системами водоснабжения, водоотведения и отопления корпусов 30 и 31 проблемного жилого комплекса «Царицыно». Соответствующий договор между подрядчиком и городским застройщиком уже заключен. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Корпуса 30 и 31 представляют собой индивидуальные жилые дома переменной этажности — 17–20 этажей с подземной автостоянкой. Монолитные работы по ним завершены, продолжается возведение наружных стен из кирпича, монтаж перегородок квартир, идут работы по устройству кровли, вентиляции и сантехнического оборудования, монтаж системы электроснабжения, оконных блоков и прочее. Помимо жилой части, монтаж инженерных систем ведется и в подземных паркингах.

Всего в рамках второй очереди проблемного ЖК «Царицыно» возводится семь жилых корпусов: 23, 24, 25, 27, 28/29, 30, 31.

В корпусах 23–24 также ведутся работы по монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления. В корпусе 25 монтаж внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения и канализации завершен, производится монтаж системы отопления.

Для аналогичных работ на корпусах 27–29 также будет определена подрядная организация.

Напомним, подрядная организация определяется по результатам торгов. Согласно проектной документации, она должна осуществить полный объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ по внутренним системам водоснабжения, водоотведения и отопления.

Возведение ЖК «Царицыно» началось в 2006 году. Бывший застройщик АО «МКХ» свои обязательства перед дольщиками не исполнил. В результате мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке жилого комплекса за счет бюджета города силами городского застройщика. Первая очередь объекта полностью введена в эксплуатацию.

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