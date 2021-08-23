Рафик Загрутдинов: Связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд запустят весной следующего года

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В понедельник, 23 августа, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов осмотрел ход работ на участке Северо-Восточной хорды — от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда. Здесь ведется реконструкция существующих дорог, включая два путепровода, и создание новых частей магистрали.

В настоящее время выполнено бетонирование плит проезжей части путепроводов. Ведется гидроизоляция проезжей части, отсыпка въездов и съездов с эстакад, окраска пролетного строения, завершается бетонирование боковых барьерных ограждений.

— Путепроводы обеспечат связку между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Один путепровод направит транспортные потоки на разворот над основным ходом Северо-Восточной хорды, на съезд к Алтуфьевскому шоссе и на внутриквартальную дорожною сеть. Второй — это выезд через железнодорожные пути на Северо-Восточную хорду в сторону Ярославского шоссе. Путепроводы строятся на месте аварийного, введенного еще в 1907 году.

— Работы ведутся с опережением графика, — продолжил он. — По контракту данный участок должен быть введен в конце 2022 года, но мы постараемся сдать его быстрее.

На строящемся участке будет организовано двухстороннее движение наземного общественного транспорта, обустроены остановки с посадочными площадками и павильонами ожидания. Кроме того, прилегающую территорию благоустроят, высадив деревья, кустарники и устроив газоны.

По словам Рафика Загрутдинова, данный участок Северо-Восточной хорды через Сусоколовские путепроводы позволит жителям районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский осуществлять выезд на прямой ход Северо-Восточной хорды в оба направления.

Ввод отрезка магистрали значительно улучшит транспортную доступность одноименных станций МЦК, МЦД и метрополитена «Окружная», а так же одноименных станций МЦК и метрополитена «Владыкино» за счет реорганизации подъездов автомобильного и общественного транспорта. За счет этого участка хорды снизят транспортную нагрузку Алтуфьевского и Дмитровского шоссе, а также крупных магистральных улиц — Сельскохозяйственной, Ботанической, Комдива Орлова — и Сигнального проезда.

— Благодаря вводу этого отрезка хорда поедет на 15 процентов быстрее, вдоль отдельных участков устанавливаем шумозащитные экраны, — сказал глава департамента.

Северо-Восточная хорда соединит между собой крупные магистрали: трассу М11 «Москва — Санкт-Петербург», восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также строящуюся скоростную автомобильную дорогу М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

— Северо-Восточная хорда — одна из самых протяженных магистралей. Уже введены два участка, еще два в работе, — отметил Рафик Загрутдинов. — Сейчас в работе 31 километр дорог.

Один отрезок — от Открытого до Ярославского шоссе — намерены сдать в нынешнем году.

— Соединят Северо-Восточную и Северо-Западную хорду весной следующего года, — резюмировал он.