Россиянам напомнили, как пожаловаться на опасный балкон соседа

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Собственник квартиры может пожаловаться на опасное для окружающих состояние соседского балкона. Для этого нужно обратиться в жилищную инспекцию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин.

По его словам, управляющие организации обязаны проверять готовность к эксплуатации многоквартирные дома перед каждым зимним периодом. В рамках этой работы проводится осмотр фасадов домов и балконов. Управляющая компания должна фиксировать нарушения, связанные с остеклением балконов. Кроме того, если у собственника жилья есть претензии по состоянию балкона соседней квартиры, то он может обратиться напрямую в жилищную инспекцию с просьбой разрешить проблему.

— Остекление балконов — это переустройство. По проекту, если это не лоджии, они не должны быть остеклены. Если граждане остекляют, они должны соблюдать строительные правила и нормы. Если этого нет, управляющая организация имеет право выдать предписание о демонтаже. Если требования организации, демонтаж или приведение в проектное состояние не выполнены, можно обратиться в жилищную инспекцию. Она обязана выдать обязывающее предписание или оштрафовать за нарушение, — сказал эксперт.

Если и такая мера не повлечет за собой положительный эффект, то жилищная инспекция имеет право обратиться в суд и потребовать от собственника привести балкон в проектное состояние.