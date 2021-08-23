Правительство РФ утвердило концепцию развития электрического транспорта

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Правительство Российской Федерации утвердило концепцию использования и развития электрического транспорта. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщается на сайте Кабмина.

Так, к 2030 году каждый десятый выпускаемый в РФ автомобиль должен быть электрическим.

К 2024 году в стране выпустят как минимум 25 тысяч электрических машин и откроют свыше девяти тысяч зарядных станций.

Уже в следующем, 2022 году, планируется начать эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным трассам.

— Кроме того, производителям электротранспорта и аккумуляторов будут доступны субсидии на софинансирование затрат, связанных со строительством заводов, а также специальные инвестиционные контракты (СПИК), — говорится в сообщении.

Уже осенью 2021 года в России определят список территорий, где начнут формировать разветвленную сеть зарядных устройств для электрических машин.

План реализации концепции предусматривает два этапа. В рамках первого будет подготовлена база для массового производства электромобилей, а в рамках второго планируется достичь показателя в 10 процентов электрического транспорта в стране от общего объема производства.