«Лето не закончилось»: Вильфанд опроверг предстоящее похолодание в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В минувшие выходные температура воздуха в столице была выше климатической нормы. Сейчас погода находится в ее пределах, похолодания не ожидается. В среду и четверг возможны лишь временные небольшие изменения. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Москвичи просто избалованы нынешним летом, когда температура неоднократно превышала рекордные значения. Поэтому ее понижение может восприниматься как холод. Нужно всегда ориентироваться на климатические средние показатели. Похолодание — это когда температура ниже нормы на три–пять градусов. С 26 августа поменяется циркуляция воздуха, он будет насыщен влагой, погода ожидается облачной и дождливой. Во второй половине дня в среду уже начнется небольшой дождь, в ночь на четверг он будет умеренный, как и 26 августа днем. Ночные температуры повысятся до 12–14 градусов, дневные останутся прежними — 19–21 градус. Но, несмотря на дождливую погоду, ветер будет южный, — пояснил метеоролог.

По словам Вильфанда, грядущие перемены температуры в Москве связаны с тем, что меняется циркуляционный режим. И в центре Европейской части России поменяются воздушные массы, которые сформировались на севере, добавил специалист. Уже с пятницы, считает синоптик, ожидается усиление тепла. Ночные температуры в Москве составят 11–16 градусов, дневные — до 20–25. Эти же показатели, которые будут выше нормы на четыре–пять градусов, синоптик спрогнозировал и на субботу.

— Поэтому лето не закончилось, — заключил собеседник «ВМ».