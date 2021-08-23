Дмитрий Певцов и москвичи намерены контролировать застройку в Алтуфьевском районе

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На бывшей территории мусоросортировочного комплекса ООО «Хартия» на Алтуфьевском шоссе прошла встреча активных горожан с представителями Группы компаний «ПИК».

Сейчас обсуждается возможность возведения на части этой территории жилых домов, двух детских садов с бассейном на 200 и 220 мест, школы на 950 мест и других объектов. У горожан справедливые сомнения вызывают вопросы экологической чистоты данной территории.

Свое мнение о ситуации высказал народный артист России Дмитрий Певцов, которого жители пригласили на объект как защитника своих интересов.

По мнению Дмитрия Певцова, сейчас, пока не началось строительство, важно решить главный вопрос — вопрос безопасности и комфортного проживания людей.

— Жители шесть лет боролись за закрытие мусоросортировочного комплекса. Сейчас им необходимо быть уверенными, что территория станет безопасной. Будут ли проведены экологические исследования? А затем все необходимые работы, чтобы люди могли здесь жить и не опасаться за свое здоровье? — озвучил опасения жителей Дмитрий Певцов на встрече с представителем ГК «ПИК» Николаем Дегтяревым.

Представитель ГК «ПИК» заверил горожан, что и исследования, и подготовка поверхности будут проведены в обязательном порядке: у компании есть опыт проведения такого рода работ и необходимые технологии.

— Москвичи имеют право на комфорт, — уверен Дмитрий Певцов. — Мы будем контролировать ход работ. А когда будет получено заключение о безопасном экологическом статусе территории, я лично буду добиваться ее включения в Постановление московского Правительства № 708, чтобы здесь построили «реновационные» дома, социальные объекты, и люди смогли переехать в комфортные условия рядом с местом своего проживания.

Жители района настроены контролировать ситуацию, а представители ГК «ПИК» заверили, что будут вести открытую информационную политику.