«Мы в болоте»: Губерниев высказался по поводу отказа от лимита на легионеров

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отказе Российского футбольного союза (РФС) от лимита на легионеров. Свою оценку действиям РФС Губерниев дал в понедельник, 23 августа.

Ранее президент Футбольного союза Александр Дюков предложил отказаться от лимита.

Дмитрий Губерниев заявил, что согласен с действиями РФС. По его мнению, такое решение создаст конкурентные условия для российских футболистов, а также привлечет игроков из других стран. Помимо этого, учитывая положение футбола в России, хуже уже точно не будет, уверен спортивный комментатор.

— Я поддерживаю шаги РФС. Надо думать, чтобы российское футбольное болото превратилось в прохладную реку с чистой водой, чтобы к нам приезжали хорошие футболисты, чтобы наши не застаивались, а росли в условиях конкуренции. Если не будут расти в условиях конкуренции, то пусть на их месте играют хорошие футболисты из других стран. Поскольку сейчас мы в болоте, то хуже точно не будет. Только еще нужно перейти на систему весна-осень. В России нужно играть, когда трава выросла, — приводит слова Губерниева РИА Новости Спорт.

Компания Hypercube предложила изменение лимита на легионеров соследующего сезона. В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула «8 + 17» (не более восьми иностранных футболистов в заявке клуба на сезон).