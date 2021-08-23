«Мы в болоте»: Губерниев высказался по поводу отказа от лимита на легионеров
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отказе Российского футбольного союза (РФС) от лимита на легионеров. Свою оценку действиям РФС Губерниев дал в понедельник, 23 августа.
Ранее президент Футбольного союза Александр Дюков предложил отказаться от лимита.
Дмитрий Губерниев заявил, что согласен с действиями РФС. По его мнению, такое решение создаст конкурентные условия для российских футболистов, а также привлечет игроков из других стран. Помимо этого, учитывая положение футбола в России, хуже уже точно не будет, уверен спортивный комментатор.
— Я поддерживаю шаги РФС. Надо думать, чтобы российское футбольное болото превратилось в прохладную реку с чистой водой, чтобы к нам приезжали хорошие футболисты, чтобы наши не застаивались, а росли в условиях конкуренции. Если не будут расти в условиях конкуренции, то пусть на их месте играют хорошие футболисты из других стран. Поскольку сейчас мы в болоте, то хуже точно не будет. Только еще нужно перейти на систему весна-осень. В России нужно играть, когда трава выросла, — приводит слова Губерниева РИА Новости Спорт.
Компания Hypercube предложила изменение лимита на легионеров соследующего сезона. В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула «8 + 17» (не более восьми иностранных футболистов в заявке клуба на сезон).