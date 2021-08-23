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Священник рассказал, кому помолиться перед 1 сентября

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Священник рассказал, кому помолиться перед 1 сентября
Фото: patriarchia.ru

Перед началом учебного года родителям и детям стоит посетить храм и помолиться об успешном обучении и легком освоении наук. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

По его словам, родители могут помолиться разным святым.

— Один из первых — это Иоанн Златоуст, который сам был талантливым учеником и получил прекрасное образование. Можно еще, например, преподобному Сергию Радонежскому. Также известные своей ученостью Святой Григорий Богослов, Святой Василий Великий, — сказал священник.

Перед началом учебного года помолиться можно и Святителю Николаю Чудотворцу, отметил Савченко. Он особо подчеркнул, что во многих храмах в последнее воскресенье августа перед 1 сентября служится молебен. Поэтому родителям можно не только самим прийти в храм и помолиться, но стоит взять с собой и детей-школьников.

— Очень хорошо детей привести в храм перед началом учебного года — это давняя уже традиция — на исповедь, на причастие, чтобы они имели духовные силы для достижения различных наук. Конечно, самим родителям надо иметь терпение, любовь и уделять внимание ребенку, постараться ему помогать в обучении, приободрять, — сказал священник.

Он отметил, что если в обучении у ребенка возникают какие-либо сложности и неудачи, школьника «не надо карать», а стоит проявить терпение и совместно работать над разрешением проблем.

— К сожалению, наше детство часто кажется нам идеально правильным. А детство наших детей кажется плохим. Очень часто родители наши сказали бы о нас самих то же самое, что мы говорим о наших детях. Поэтому терпения и мудрости, родители, — призвал Савченко.

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