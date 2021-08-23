«Озарение и трезвость»: астролог дала прогноз с 23 по 29 августа

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Астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от недели, которая начинается в понедельник, 23 августа. Эксперт отмечает, что Солнце задает общий фон месяцу, а знак Девы, который вступил в свои права, придает этому периоду порядок.

— Неделя очень интересная, она будет важной, решающей в плане многих дел. Энергия будет бешеная. У многих будет какой-то необычный опыт: инсайты, новые идеи, которые многие сразу же постараются воплотить в жизнь, и это правильно, потому что у нас прекрасный трин между Сатурном и Венерой, которые дадут нам ясность, реальность и умение договариваться, — говорит астролог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Ольга советует не делать спонтанных крупных покупок. Ну а если вы их совершили, то сохраняйте чеки, чтобы в случае необходимости вы могли их вернуть. Особо внимательными нужно быть на дорогах: аспект Меркурия и Нептуна дает некую замутненность, которая может потянуть за собой неприятные события.

— Противостояние Меркурия к Нептуну всю неделю может давать отравления, все возможные неприятности из-за жидкости и алкоголя. С этими субстанциями нужно быть крайне осторожными и, конечно же, не пить алкоголь, особенно за рулем, — рекомендует специалист.

Противостояние Меркурия и Нептуна может давать озарение и активность творческим людям, и такой аспект может давать интересные решения. Людям, которые занимаются бизнесом, стоит помнить о том, что вкладывать спонтанно деньги в этот период не стоит: сначала нужно все досконально проверить.

В этот период, по прогнозу астролога, возможно обострение нервозов и психической нестабильности, поэтому, чтобы не расшатывать свою жизнь, посвящайте время делам, которые запланировали заранее.

— Это хорошая неделя для того, чтобы наводить порядок, разгребать завалы на работе либо у себя дома, а также для развития своих идей, которые пришли к нам на прошлой неделе. Луна, убывающая в Рыбах, — самое хорошее время для того, чтобы проститься с прошлым. Чтобы расслабиться, отлично подойдут массаж, водные процедуры, расслабляющая ванна или травы, а также напитки из трав. У кого-то могут быть вещие сны, — рассказывает эксперт.

Также, по словам Ольги, это отличное время, чтобы подвести итоги прошедших двух недель и сделать соответствующие выводы.

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