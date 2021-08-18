Гениальные идеи и аварии: ретроградный Уран пришел на смену Меркурию

Фото: Скриншот видео на YouTube / fox channel

Астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от прихода ретроградного Урана. По ее прогнозу, период должен привнести в жизнь каждого новизну, свободу и энергию.

— Главные слова, которые характеризуют планету, — это «свобода, будущее и прогресс». Уран не любит рутину и консерватизм. Все профессии Урана — футуристические, связанные с интернетом, физикой, космосом. Уран всегда несет новое. И сейчас он разворачивается в ретродвижение, — объясняет астролог в своем блоге на YouTube.

Ольга Стелла предупреждает, что в период с 15 августа по 14 сентября планета будет находиться в стационарном движении — это самое опасное время года. Особенно актуальны резкие перемены и даже перевороты для тех сфер, где заметных новшеств не было в течение долгого времени.

— Возможны частые катастрофы, часто будут ломаться механизмы, возможны аварии. Особенно сильно мы почувствуем влияние Урана в полнолуние, которое будет 22 августа. Это получение важной информации, озарение, инсайты, неожиданные решения. У многих будут рождаться гениальные идеи на этой неделе. Этот период очень хорош для всех тех, кто любит новизну. Это время отлично подходит для установки дружеских контактов, но которые базируются не на любви к человеку, а на общих интересах. Это такая дружба по расчету, — считает специалист.

Сейчас, по словам Ольги, нужно пересмотреть все то, чему мы научились за жизнь. В нашу рутину, чтобы жить в гармонии с Ураном, нам нужно привносить яркие краски и изменения. Также движение ретроградного Урана даст людям возможность определить способы реализации мечтаний.

Ранее астролог дала прогноз на 18 августа для всех знаков зодиака.