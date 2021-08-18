«Голодайте и берегите позвоночник»: астролог дала прогноз на 18 августа

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Астролог Ольга Осипова рассказала, каким будет 18 августа. По ее прогнозам, благодаря Луне энергия буквально бьет фонтаном, нужно успеть как можно больше ею напитаться.

— Хороший день для тех, кто в паре, и так себе для тех, кто все еще тоскует, скроля бессмысленные фотографии в Tinder, — пишет астролог на своей странице в Instagram. — Если у вас есть друг, которому одиноко, приобнимите его, чтобы ему перестало быть тоскливо и тревожно. Сегодня можно наконец делать все то, что вы откладывали надолго, и заодно пожертвовать какую-то сумму тем, кому она нужнее. Не вздумайте ссориться, потому что все, запущенное сегодня в пространство, останется в нем надолго.

Из-за слияния Марса и Меркурия между людьми могут возникать спорные ситуации и конфликты. ⠀

— Старайтесь направить эту энергию в борьбу за то, что вам действительно важно, пока планеты не против, принимайте решения, на которые обычно не хватает смелости. Не принимайте близко к сердцу грубые слова, которые вам скажут: люди сегодня не слишком уравновешены, надо дать им чуть-чуть времени прийти в себя, — советует астролог.

Специалист считает, что 18 августа нужно особенно внимательно относиться к своему позвоночнику, а для улучшения общего состояния здоровья было бы неплохо поголодать.

Астролог ранее рассказала, почему паре Ивлеевой и Элджея суждено расстаться.