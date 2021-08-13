Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог объяснила, почему Насте Ивлеевой и Элджею суждено развестись

Анна Михалюк

Общество
Астролог объяснила, почему Насте Ивлеевой и Элджею суждено развестись
Фото: instagram/_agentgirl_

Астролог Инна Чукреева объяснила, почему звездная Ивлеева и Элджей обречены на расставание. Специалист считает, что одна из главных причин заключается в том, что они изначально не подходили друг другу, но бушующие эмоции не давали это разглядеть сразу.

— Рыбка по знаку зодиака, Настя может часто делать неправильный выбор, в том числе и в личной жизни. Даже самые нормальные отношения такой аспект планет, который есть у Насти, может сделать тягучим, тяжелым. Зависимости, в том числе алкогольные и наркотические, — говорит астролог в новом ролике на своем канале на YouTube.

После этого специалист обращается к натальной карте Алексея Узенюка, или Элджея.

— Венера во Льве, Луна в Раке. Это противоположные запросы: ему нужна женщина, которая будет женой и мамой, которая понимает ранимую душу Алексея, а с другой стороны, у него есть запрос на яркую и популярную девчонку. С одной стороны, он запрос удовлетворил, но он все равно будет ее пытаться закрыть, зажать, сделать ее той, кем она не является. Именно в этом причина скорейшего развала этой пары, — считает специалист.

Астролог подчеркивает, что проблемы в паре происходят потому, что он из девчонки-хохотушки «хочет сделать домашнюю курочку».

— Эта пара неминуемо развалится, потому что у них очень разные запросы, — отмечает эксперт.

Вторая важная причина расставания заключается в том, что Настя Ивлеева — желанный гость на любом мероприятии, она смешная, оригинальная, артистичная. И именно с такой яркой женщиной, по мнению Чукреевой, жить Элджею очень непросто — он будет стараться переделать ее под себя.

— Настин Марс и Сатурн Элджея говорит мне о том, что рано или поздно эта пара расстанется. Элджей — жесткий «бубнильщик». Как только Настино терпение заканчивается, она начинает кричать, и Элджей в этот момент мудро говорит: «Побудь с этим» — и уходит в другую комнату, — предполагает астролог.

Ранее представители Ивлеевой прокомментировали сообщение о разводе звездной пары.

Читайте также:
прогнозНастя ИвлееваЭлджей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте