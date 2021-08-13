Астролог объяснила, почему Насте Ивлеевой и Элджею суждено развестись

Фото: instagram/_agentgirl_

Астролог Инна Чукреева объяснила, почему звездная Ивлеева и Элджей обречены на расставание. Специалист считает, что одна из главных причин заключается в том, что они изначально не подходили друг другу, но бушующие эмоции не давали это разглядеть сразу.

— Рыбка по знаку зодиака, Настя может часто делать неправильный выбор, в том числе и в личной жизни. Даже самые нормальные отношения такой аспект планет, который есть у Насти, может сделать тягучим, тяжелым. Зависимости, в том числе алкогольные и наркотические, — говорит астролог в новом ролике на своем канале на YouTube.

После этого специалист обращается к натальной карте Алексея Узенюка, или Элджея.

— Венера во Льве, Луна в Раке. Это противоположные запросы: ему нужна женщина, которая будет женой и мамой, которая понимает ранимую душу Алексея, а с другой стороны, у него есть запрос на яркую и популярную девчонку. С одной стороны, он запрос удовлетворил, но он все равно будет ее пытаться закрыть, зажать, сделать ее той, кем она не является. Именно в этом причина скорейшего развала этой пары, — считает специалист.

Астролог подчеркивает, что проблемы в паре происходят потому, что он из девчонки-хохотушки «хочет сделать домашнюю курочку».

— Эта пара неминуемо развалится, потому что у них очень разные запросы, — отмечает эксперт.

Вторая важная причина расставания заключается в том, что Настя Ивлеева — желанный гость на любом мероприятии, она смешная, оригинальная, артистичная. И именно с такой яркой женщиной, по мнению Чукреевой, жить Элджею очень непросто — он будет стараться переделать ее под себя.

— Настин Марс и Сатурн Элджея говорит мне о том, что рано или поздно эта пара расстанется. Элджей — жесткий «бубнильщик». Как только Настино терпение заканчивается, она начинает кричать, и Элджей в этот момент мудро говорит: «Побудь с этим» — и уходит в другую комнату, — предполагает астролог.

Ранее представители Ивлеевой прокомментировали сообщение о разводе звездной пары.