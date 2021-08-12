Представитель Ивлеевой прокомментировал сообщение о ее разводе с Элджеем

Фото: instagram.com/_agentgirl_

Представитель блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой Василий в разговоре «Вечерней Москвой» не подтвердил, но и не опроверг сообщения о расставании знаменитости с рэп-исполнителем Элджеем (Алексеем Узенюком).

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Ивлеева и Элджей официально развелись. Телеведущая вышла замуж за исполнителя в 2019 году. Свадебная церемония прошла тайно.

Василия удивили новости о расставании звезд.

— Где вы такую информацию взяли? В каком Telegram-канале? Вот где такое написали, там и уточняйте — правда это или нет. У меня таких сведений нет, — сказал он в разговоре с «ВМ».

Слухи о проблемах в отношениях пары начали появляться в СМИ и социальных сетях уже давно. Кроме того, поклонники звезд обратили внимание, что на фото в личных аккаунтах супруги стали меньше появляться вместе.

Также в СМИ сообщали, что рэпер изменил жене с Юлией Коваль. Девушка является соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и Решка». Коваль не стала молчать и тонко высмеяла слухи о разводе звездной пары.